28-летняя курянка перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Девушка даже отпросилась с работы, в банкомате сняла деньги, и сама зачислила их на счет Фото: Из архива "КП"

28-летней курянке позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником банка и сказала, что преступники пытаются оформить на нее кредит в размере одного миллиона рублей. Испуганная девушка захотела тут же отменить операцию.

Следуя указаниями мошенницы, она вошла в онлайн приложение и оформила кредит на 300 тысяч рублей. По словам звонившей, только так можно было спасти ситуацию – сначала получить деньги, а после перевести их безопасный счет, который аннулирует кредит.

Девушка даже отпросилась с работы, в банкомате сняла деньги, и сама зачислила их на счет, который ей продиктовали мошенники. Ближе к вечеру она поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

Данный факт стал основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК «Мошенничество». Полиция предупреждает, что разговоры о «специальных» или «безопасных счетах» ведут только мошенники. Настоящие сотрудники безопасности банков не звонят клиентам.