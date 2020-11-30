В Курске создали амбулаторный центр диагностики и лечения коронавирусных пациентов

На компьютерном томографе в день делают до 25 исследований

В курской больнице № 6 создали амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Здесь есть все необходимое для комплексного обследования пациентов, в том числе лаборатория для проведения исследований, электрокардиограф. Установили компьютерный томограф.

«Это первый такой центр, организованный в регионе. Для маршрутизации пациентов на компьютерную томографию выделено две машины скорой помощи. Направляются больные и из других лечебных учреждений, по предварительной записи», - рассказал Андрей Белостоцкий.

В центре горбольницы № 6 уже прошли лечение и диагностику свыше 50 пациентов с коронавирусом. На компьютерном томографе в день делают до 25 исследований.