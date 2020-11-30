Режим повышенной готовности в Курской области: регион подключился к номеру 122

Принимать звонки будут волонтеры, для них организовали 20 рабочих мест Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курская область подключилась к единому телефонному номеру 122. С 1 декабря на этот номер будут стекаться все вопросы от жителей региона, связанные с коронавирусом. Колл-центр организовали на базе областной больницы.

По единому для всех регионов телефонному номеру 122 куряне при заболевании коронавирусом смогут получить ответы на волнующие их вопросы. Это снизит нагрузку на медицинские учреждения.

Принимать звонки будут волонтеры, для них организовали 20 рабочих мест. Время работы линии – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных.

В ближайшие дни будет решен вопрос с переадресацией звонков в поликлиники и другие лечебные учреждения, что повысит эффективность работы колл-центра.