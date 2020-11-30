Победителями и призерами конкурса добровольческих проектов стали 45 курян

В курском Дворце молодежи наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Участие в церемонии принял заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.

Победителями и призерами конкурса добровольческих проектов стали 45 курян. Их инициативы отметили в 13 номинациях: «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Вокруг меня», «Малая родина», «Говорит волонтер», «Молоды душой», «Оберегая сердцем», «Организатор добровольчества», «Помощь детям», «Помощь животным», «Равенство возможностей», «Смелые сердцем» и «Уверенные в будущем».

«В Курской области более 73 тысяч участников волонтерского движения. Самые активные в этом зале. С каждым годом добровольческая деятельность становится всё более популярной, появляется больше направлений, в которых волонтёр может самореализоваться. Развитие института добровольчества идёт, и это важно, ведь в любой сфере жизнедеятельности сейчас может понадобиться помощь волонтёра», – сказал Юрий Князев.

Всероссийский этап конкурса состоится в онлайн-формате. Победителей объявят 5 декабря.