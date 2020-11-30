В Курске презентовали результаты работы по внедрению дизайн-кода

60 вывесок уже соответствуют дизайн-коду

В Курске часть улицы Ленина - от площади Перекальского до Театральной площади вошла в пилотную территорию, где внедряется дизайн-код города. На пилотном участке находятся 20 зданий, выявлено 102 собственника информационных конструкций.

60 вывесок уже соответствуют дизайн-коду. Собственники еще 20 вывесок демонтировали их и изготавливают новые, пять находятся в стадии разработки дизайн-проектов.

Как отметила и.о. председателя комитета архитектуры Ирина Аникеева, проблемным был объект, расположенный на улице Ленина, 99, в котором находится 11 собственников. Причина – замена фриза. Решили установить единый фриз, после чего вывески будут размещены в соответствии с правилами дизайн-кода.