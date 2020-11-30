В Курской области на коронавирус обследовали 439 192 человека

Наибольший прирост заболевших – в городе Курске (+67) Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продолжается реализация комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Диагностические исследования проводятся на базе лабораторий центра гигиены и эпидемиологии в Курской области и ряда лабораторий региональных медицинских организаций. На сегодняшний день обследование на коронавирус прошли 439 192 человека.

По состоянию на 30 ноября в Курской области всего зарегистрировано 15 280 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 156 - за последние сутки. Наибольший прирост заболевших – в городе Курске (+67).

Роспотребнадзор продолжает проводить противоэпидемические мероприятия по выявлению заболевших и установлению круга контактных лиц. Лицам, контактировавшим с больными с подтвержденным диагнозом Covd-19, выдаются постановления о самоизоляции, в медицинские организации по месту жительства направляются предписания о медицинском наблюдении находящихся в самоизоляции лиц.

В целях предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъяснения правовых последствий нарушений режима гражданами организовано взаимодействие с правоохранительными органами.