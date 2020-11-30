В Курске проверяют стройплощадки

На прошлой неделе они проверили 11 стройплощадок

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства осуществляют мониторинг состояния строительных площадок на предмет соблюдения Правил благоустройства города Курска. На прошлой неделе они проверили 11 стройплощадок, на трех – выявили нарушения.

В требованиях к содержанию строительных площадок указана необходимость организации пункта мойки колес автомобилей, выезжающих с территории стройки, обустройства ограждения, установки информационных щитов. Эти требования проигнорированы на площадках, расположенных на улицах Асеева, Союзной и на проспекте В. Клыкова. Застройщикам направили уведомления о необходимости устранения выявленных недостатков в срок до 5 декабря.

На двух площадках – на улицах 3-й Агрегатной и Магистральной - строительство завершили, но объекты эксплуатируются без оформления разрешительных документов. Информацию об этом направили в прокуратуру города Курска и в государственную инспекцию строительного надзора Курской области.