Жительница Курска перевела «парапсихологам» 3,5 миллиона

Женщина переводила сумму за суммой на счета, которые ей называли Фото: Из архива "КП"

Месяц назад жительница Курска увидела по телевизору рекламу центра парапсихоогии. Опытные специалисты, используя свои сверхспособности, предлагали решить любые жизненные проблемы.

Курянка позвонила и записалась на прием. Все сеансы должны были проходить по телефону. Парапсихологи выходили на связь с женщиной четыре раза и дистанционно воздействовали на нее своим биополем.

За четыре телефонных разговора женщина заплатила более 700 тысяч рублей. Когда маги позвонили в очередной раз, потерпевшая сказала, что продолжать лечение не будет, так сеансы ей не помогли.

Собеседники любезно предложили не только вернуть деньги, но и выплатить компенсацию. Они убедили женщину, что для получения 1 700 000 рублей нужно заплатить десятую часть этой суммы, как процент за открытие счета. Для страхования операции понадобилось 350 тысяч, а чтобы карта могла принять крупный перевод, вдвое больше.

Женщина переводила сумму за суммой на счета, которые ей называли. Мистическое наваждение развеялось, когда закончились деньги. Общение с потусторонними силами обошлось курянке более чем в 3,5 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.