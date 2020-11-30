Курянин похитил из цветочного павильона более ста роз

Ущерб от кражи составил порядка 10 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В полицию обратилась хозяйка цветочного магазина и сообщила, что из подсобного помещения ее павильона похитили розы. Полицейские с места изъяли следы подозреваемого, а также записи с камер наблюдения.

За несколько дней до этого в полицию поступило заявление от другой курянки о попытке совершения грабежа. Неизвестный на улице пытался вырвать у нее сумку. Женщина описала приметы налетчика.

Оперативники, отсмотрев камеры наблюдения, поняли, что фигурант ранее был судим за имущественные преступления. К моменту его задержания за грабеж, была получена видеозапись, на которой он выходит из цветочного павильона с украденным букетом. Ущерб от кражи составил порядка 10 тысяч рублей.

43-летний подозреваемый признался, что его интересовали именно букеты, поэтому он не стал вскрывать кассу магазина. Похищенные цветы в тот же вечер подарил двум знакомым женщинам.

По фактам противоправных действий задержанного возбудили уголовные дела. Мужчину арестовали до окончания следствия.