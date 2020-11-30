Курян предупреждают о гололедице

Температура ночью и днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 30 ноября и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега и мороси, местами гололед, налипание мокрого снега.

Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточной 5-10 м/с. Температура ночью и днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем в непогоду и гололед не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

ГУ МЧС по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.