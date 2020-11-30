Под Курском спасатели оказали помощь женщине

Курянка оказалась одна взаперти Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 ноября в службу спасения города Щигры поступило сообщение с просьбой о помощи. Женщина рассказала о том, что она пришла к свекрови и не может дозвониться до нее, хотя знает, что та находится к квартире.

Учитывая, что у 68-летней женщины проблемы со здоровьем, требовалась незамедлительная помощь. Огнеборцы местной пожарно-спасательной части прибыли по указанному адресу, по лестнице через окно пробрались в квартиру и увидели женщину лежащей на полу перед дверью. Прибывшие медики оказали женщине необходимую помощь. Как выяснилось, у нее внезапно поднялось давление, и она потеряла сознание.

- Нам довольно часто приходится оказывать такого рода помощь людям, - признается начальник части Сергей Маслов, - к счастью, в большинстве случаев мы прибываем вовремя, когда от каждой секунды зависят жизни людей.