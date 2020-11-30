В Курске в начале декабря заработает Губернский каток

Каток откроют в начале декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре на Театральной площади уже установлена елка. Ель и украшения остались с 2019 года. Новые украшения для города будут закуплены за счет внебюджетных средств, пояснили в мэрии.

Продолжается на площади и монтаж катка, который сможет работать при температуре до +10 градусов. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы бесплатные сеансы проводились наряду с платными.

Открыться каток должен вначале декабря. Его площадь - 1590 квадратных метров, а ледовая поверхность занимает более 800 квадратных метров.

Вопрос режима функционирования катка будет решен совместно с Роспотребнадзором для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.