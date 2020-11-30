Куряне завоевали медали в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Соревнования прошли в очно-дистанционном формате Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился Национальный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он прошел в очно-дистанционном формате.

У курян в копилке пять медалей: одна золотая и по две серебряных и бронзовых.

Дмитрий Панюков занял первое место среди студентов в компетенции «Робототехника». Юноша обучается в ОКОУ «Курская школа-интернат», а также осваивает программу профессионального обучения в Курском государственном политехническом колледже.

Студентка КГУ Наталья Ефремова на втором месте в компетенции «Переводчик». Дарья Кривошеева из Курского государственного политехнического колледжа заняла второе место в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий».

Учитель ОКОУ «Курская школа-интернат» Галина Осадчих завоевала третье место в компетенции «Учитель начальных классов».

Студент Курского государственного политехнического колледжа Антон Клюев на третьем месте в компетенции «Веб-разработка (программирование)».

Курская команда состояла из 23 человек – победителей регионального отборочного этапа.