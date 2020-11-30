Под Курском женщину сбили на переходе

Авария произошла вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 29 ноября примерно в девятом часу вечера в районе дома 55 по улице Мира, Железногорска Курской области.

46-летний водитель автомобиля «Ваз-21154» ехал по улице Мира со стороны улицы Димитрова в сторону Заводской.

По предварительным данным здесь он сбил 46-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения. Водитель трезв, сообщили в ГИБДД.