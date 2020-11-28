Из Курска можно будет улететь в Калининград и Минводы

География полетов может расшириться в 2021 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщает об утвержденном списке субсидируемых авиамаршрутов для Курской области на 2021 год. В перечень вошли три направления: Санкт-Петербург, Анапа и Сочи.

В региональном комитете транспорта и автомобильных дорог поясняют: билеты на такие маршруты авиакомпании продают по спецтарифам, установленным государством; это позволяет обеспечить доступные цены, сообщили в администрации региона.

- По итогам 9 месяцев воздушным транспортом воспользовалось более 42 тысяч курян. Ожидается, что в следующем году пассажиропоток превысит 50 тысяч человек, - отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.

Субсидируемые рейсы в Анапу будут осуществляться с 1 июня по 30 сентября, в Санкт-Петербург – круглогодично, в Сочи – с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря.

Помимо этого разрабатывается программа полетов на 2021 год. Как и в текущем году, куряне смогут самолетом путешествовать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу и Симферополь. Планируется также открыть два новых направления – Калининград и Минеральные Воды.