Курская "Асеевка" стала финалистом всероссийского конкурса

В финал вышел проект «Сражаюсь, верую, люблю: Русская православная церковь в Курске в годы Великой Отечественной войны» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» проходил с марта по ноябрь текущего года. Было подано 924 заявки из 74 регионов страны.

В номинации «Работы, выполненные в центральных библиотеках субъектов Российской Федерации» в финал вышел проект «Сражаюсь, верую, люблю: Русская православная церковь в Курске в годы Великой Отечественной войны» Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева.

Лауреаты конкурса будут названы в ближайшие дни.

Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти» проводили Государственная публичная историческая библиотека России и Российское историческое общество.