Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: медики-волонтеры помогают во время пандемии

В первичное звено здравоохранения направлено 175 учащихся университета Фото: Из архива КП.

В медицинских учреждениях региона к оказанию помощи привлечены ординаторы, студенты и преподаватели КГМУ - по последним данным, трудоустроено уже 720 человек. Из них в ковидных стационарах работают 315 человек.

В первичное звено здравоохранения направлено 175 учащихся медицинского университета, 49 – на станцию скорой медицинской помощи. Определены студенты, ординаторы и в другие медучреждения Курска и центральные районные больницы – всего 174 человека.

В рамках практической подготовки для оказания помощи населению региона направлено в медучреждения 552 студента и 152 ординатора.

В качестве добровольцев помощь на входных фильтрах, в call-центрах и регистратурах оказывает 161 волонтер из КГМУ, 321 человек помогает в доставке продуктов и лекарств пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на самоизоляции.