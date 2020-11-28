Почти 800 курских доноров сдали плазму крови для лечения больных COVID-19

Получено более 650 доз плазмы, 452 из них выдано в медицинские организации Фото: Из архива КП.

Курская областная клиническая станция переливания крови производит антиковидную плазму, которую направляют в стационары для лечения больных с коронавирусом. На сегодняшний день почти 800 доноров сдали свою плазму крови для лечения больных COVID-19. Это здоровые пациенты, в крови которых при обследовании обнаружились антитела к коронавирусу.

- Получено более 650 доз плазмы, 452 из них выдано в медицинские организации. В основном направляем в БСМП и стационар Железногорска. По объему, заготовке и выдаче плазмы мы находимся на третьем месте в ЦФО, - рассказал главный врач станции Алексей Ковалев.

За полгода использования антиковидной плазмы реанимационным отделением БСМП накоплен положительный опыт лечения пациентов.

- Мы активно применяем плазму для больных с новой коронавирусной инфекцией; при отсутствии противопоказаний как на начальных этапах заболевания, так и на более поздних периодах - после 21 дня. За это время получили кровь уже сто человек, использовали мы около 250 доз, - сообщил заведующий отделением реанимации БСМП Александр Кузьменко.

Антиковидная плазма применяется в комплексной терапии. Уже через несколько дней после переливания состояние пациентов стабилизируется, улучшается их самочувствие, ускоряется процесс выздоровления, говорят медики.