В Курской области продолжают ликвидировать очаги африканской чумы свиней

В регионе работает штаб по борьбе с АЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

На фатежском предприятии ООО «Реут» зафиксирован новый очаг распространения африканской чумы свиней. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса у животных, содержащихся на производственной площадке - репродукторе-доращивания. Уничтожению подлежат еще несколько тысяч свиней, сказали в администрации региона. Первая вспышка АЧС была выявлена в регионе две недели назад.

- К сожалению, во многих случаях возникновению очагов африканской чумы свиней на территории предприятий способствует человеческий фактор. Небольшой процент, когда переносчиками являются дикие кабаны. Несмотря на это, в регионе следим за численностью диких животных. Сегодня ветеринары проводят все необходимые меры по недопущению распространения АЧС из возникших очагов на фатежском предприятии. Оказываем руководству «Реут» помощь в рамках законодательства, - отметил заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

На предприятии проводят дезинфекцию и постепенное уничтожение зараженных животных - места определены Администрацией Фатежского района.

По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта будет создан оперативный штаб, который займется координацией мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов АЧС. В него войдут федеральные и региональные структуры. Возглавит оперштаб Сергей Стародубцев.