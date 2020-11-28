В Курске на пожаре погиб пенсионер

Сообщение поступило ночью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В половине второго ночи 28 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Станционная в Курск.

- Пожарные были на месте ЧП через две минуты, - сообщили в МЧС. - Загорание локализовано в 01:38, ликвидировано в 01:42.

На пожаре погиб 68-летний мужчина. В квартире закопчены стены и потолок, повреждена мебель на площади четыре квадратных метра.

Пожар тушили 17 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.