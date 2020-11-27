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Общество

В Курске демонтировали незаконные рекламные конструкции

Специалисты провели мониторинг
Яна ШЕЛЕСТ
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Комиссия выявила более полутора десятков незаконных рекламных штендеров

Комиссия выявила более полутора десятков незаконных рекламных штендеров

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства Курска вместе с сотрудниками полиции и управления по делам ГО и ЧС провели мониторинг улиц Мирной и Садовой.

Комиссия выявила более полутора десятков незаконных рекламных штендеров и других рекламных конструкций. Эти объекты демонтировали.

Специалисты комитета архитектуры регулярно разъясняют собственникам рекламных конструкций правила их размещения и уведомляют их о продолжении подобных обследований.