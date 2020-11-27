С начала года в Курске транспорт горел 37 раз

Важным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

С начала года в Курске произошло 37 пожаров на транспорте. На днях произошел один из таких пожаров, в результате которого огнем поврежден грузовой отсек автомобиля «MAN». К ликвидации пожара привлекались 14 человек и пять единиц техники.

Основная причина «транспортных» пожаров - неисправность электрооборудования. На втором месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности (курение, сварочные работы при ремонте и т.д.). Замыкают тройку умышленные поджоги. Нередко возгорания на автомобилях возникают и в результате дорожно-транспортного происшествия.

Важным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле. Приобретать огнетушитель нужно лишь в специализированных магазинах. Размещать его огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца.