В Курске разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

Водитель с места ДТП скрылся Фото: Из архива "КП"

26 ноября примерно в 22:20 на улице 3-я Агрегатная в районе дома 23«З»/1 в Курске, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь, предположительно со стороны улицы Чайковского в направлении воронежского поста ГИБДД, по предварительным данным, сбил 28-летнего пешехода.

В результате ДТП мужчина через некоторое время скончался. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят позвонить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по г.Курску: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.