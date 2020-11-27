С начала года пожарные спасли 170 курян

За минувшие сутки в Курской области произошло пять пожаров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За минувшие сутки в Курской области произошло пять пожаров. К счастью, никто не погиб. Огонь серьезно повредил деревянную хозпостройку. В ликвидации пожара участвовали добровольцы поселка Горшечное. Предположительно короткое замыкание стало причиной аналогичного пожара в том же Горшеченском районе. В Курском районе горел мусор.

Во Льговском районе сгорел нежилой деревянный дом, в тушении пожара были задействованы добровольные пожарные Большеугонского сельского совета. Всего с начала года в регионе зарегистрированы более щести тысяч пожаров, при этом удалось спасти порядка 170 человек, 27 получили травмы.

В преддверии выходных Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.