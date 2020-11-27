Курянка 11 раз перечисляла мошенникам деньги

Сейчас полиция пытается найти мошенников Фото: Из архива КП.

Жители Курской области продолжают верить в отмену несанкционированной транзакции. Несмотря на ежедневные предупреждения о том, что сотрудники банка никогда не предлагают отменить подозрительный перевод, а понятия «Безопасный счет» не существует, потерпевшие, не видя собеседника, предоставляют по телефону лже-сотрудникам данные для входа в онлайн-кабинеты. Получив доступ к секретной информации, преступники не просто похищают деньги со счета, а оформляют на владельца кредит, переводят деньги себе, оставляя доверчивым людям крупный долг перед банком.

По такой схеме 130 тысяч рублей лишилась 32-летняя курянка. Когда ей позвонили и представились сотрудником службы безопасности банка, она отпросилась с работы, дошла до ближайшего банкомата, чтобы перевести деньги, которые некие преступники пытались перевести неизвестному человеку. Женщина 11 раз снимала деньги со своего счета и перечисляла на тот, который указывали преступники. Совершив последний перевод, задумалась и вспомнила, что много раз слышала, что так действуют только мошенники. Собрав все чеки, она направилась в полицию.