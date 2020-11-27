В Курске няню обвиняют в краже золота

Курянка призналась в содеянном Фото: Из архива КП.

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастную к краже ювелирных украшений у курянки. Женщина обнаружила пропажу десяти золотых изделий.

Оперативники проверили различные версии и опросили людей, которые часто бывали в доме потерпевшей.

Вскоре выяснилось, что больше полугода назад она по объявлению нашла няню для ребенка. 29-летняя девушка приходила несколько раз в неделю, чтобы присматривать за ним, когда его мама выходила на работу.

Пользуясь тем, что дома отсутствовали хозяева, девушка украла найденные украшения. Когда поняла, что владелица не заглядывает в шкатулку с золотом, совершила кражу вновь.

Вскоре женщина перестала нуждаться в услугах няни, и связь с ней прервала. Пропажу обнаружила только недавно.

Полицейские выяснили, где находится подозреваемая. Она созналась в краже и пояснила, что часть изделий продала, остальные оставила себе. Их изъяли и после выяснения суммы ущерба вернут владелице.

Девушку признали фигурантом уголовного дела по факту кражи.