В этом году курским новорожденным вручили более 7,5 тысяч подарков

«Подарок новорожденному» – одно из мероприятий федеральной программы «Десятилетие детства»
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С января по октябрь этого года в рамках акции «Подарок новорожденному» выдано более 7,5 тысяч комплектов. Набор включает детское одеяло и комбинезон-трансформер, сообщает региональный комитет ЗАГС.
Родители или законные представители ребенка получают подарок при государственной регистрации его рождения.
Акция стартовала в нашем регионе с июня 2019 года за счет благотворительных средств. С 2020 года на эти цели направляют финансирование из областного бюджета.
«Подарок новорожденному» – одно из мероприятий федеральной программы «Десятилетие детства», проведение которой объявлено президентом до 2028 года.