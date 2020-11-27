В этом году курским новорожденным вручили более 7,5 тысяч подарков

«Подарок новорожденному» – одно из мероприятий федеральной программы «Десятилетие детства» Фото: Светлана ВОЛКОВА

С января по октябрь этого года в рамках акции «Подарок новорожденному» выдано более 7,5 тысяч комплектов. Набор включает детское одеяло и комбинезон-трансформер, сообщает региональный комитет ЗАГС.

Родители или законные представители ребенка получают подарок при государственной регистрации его рождения.

Акция стартовала в нашем регионе с июня 2019 года за счет благотворительных средств. С 2020 года на эти цели направляют финансирование из областного бюджета.

«Подарок новорожденному» – одно из мероприятий федеральной программы «Десятилетие детства», проведение которой объявлено президентом до 2028 года.