В школе под Курском работал ранее судимый

Мужчина пытался судиться, но проиграл Фото: Из архива КП.

В одной из сельских школ в должности рабочего по обслуживанию и ремонту работал мужчина, прежде привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленные тяжкие преступления.

- Закон предусматривает прямой запрет трудовой деятельности с участием несовершеннолетних для лиц, имевших судимость за совершение таких преступлений. Такой запрет распространяется на весь персонал организаций, - рассказали в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры рабочий был уволен из школы.

Не согласившись с принятым решением, житель Октябрьского района обратился в суд с заявлением о восстановлении его на работе. На основании заключения прокурора, участвующего в рассмотрении гражданского дела, суд отказал в удовлетворении требований истца. Решение суда вступило в законную силу.