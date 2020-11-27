Под суд пойдут двое курян, обстрелявшие из пневматики человека

Курян ждет срок Фото: Из архива КП.

В суд передано уголовное дело против двух сельских жителей 21 года и 25 лет. Их обвиняют по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Как установлено в ходе следствия, утром 5 апреля, находясь вблизи железнодорожного вокзала станции «Дьяконово» в поселке Прямицыно Октябрьского района, молодые люди решили совершить разбойное нападение.

Увидев работника железнодорожной станции, один из них выстрелил в его сторону из пневматической винтовки, попав в ногу. Затем убегающего мужчину снова обстреляли. Парни требовали отдать им что-нибудь ценное.

Пуля попала в живот мужчине, он был тяжело ранен.

Кроме того вечером 19 марта 21-летний обвиняемый угрожал убить трех 13-летних школьниц, выстрелив в их сторону из пневматической винтовки, рассказали в прокуратуре.