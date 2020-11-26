В Курской области изменится размер компенсации оплаты за детсад

В Курской области с 1 января изменится размер компенсации оплаты за детский сад Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области с 1 января изменится размер компенсации оплаты за детский сад. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми не зависит от размера стоимости одного дня посещения детского сада, а рассчитывается исходя из среднего размера.

Как отметили в комитете образования и науки Курской области, средний размер платы установлен в каждом муниципалитете. В Курске эта сумма составляет 2520 рублей.

С 1 января 2021 года в Курске средний размер родительской платы, в зависимости от которого рассчитывается размер компенсации, составит 2835 рублей.