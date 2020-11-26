Курский Гостехнадзор проверил готовность спецтехники к зиме

Специалисты оценили состояние техники как удовлетворительное

Инспекторы Гостехнадзора проверили готовность снегоуборочной техники к зиме. Рейд прошел в Курске и Курском районе.

Инспекторы оценили состояние техники, проверили наличие у водителей необходимых документов, провели разъяснительную работу, направленную на снижение количества ДТП и исполнение требований безопасности при эксплуатации машин.

Специалисты оценили состояние техники как удовлетворительное. Вынесли два постановления об административных правонарушениях. Нарушения связаны с несвоевременным прохождением техосмотра.