Курская область предложила внедрить дизайн-код и в других регионах

В Курске преобразованию подвергся центр города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр компетенций представил методические рекомендации по разработке и внедрению дизайн-кода Минстрою России. Совещание по вопросу применения курского опыта в других регионах состоялось в режиме ВКС с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Рекомендации представляют собой подробное описание универсальной системной методологии создания дизайн-кода для любого города или муниципального образования, планирующего разработать и внедрить у себя регламент. Пособие будет полезно как представителям администраций, так и командам разработчиков, пояснили в администрации региона.

Руководство рассказывает обо всех ключевых этапах проекта — начиная с самой идеи преобразований городской среды и формирования запроса общественности, заканчивая непосредственной реализацией на пилотном участке. Также оно включает методику вовлечения жителей в проектный процесс с целью создания «народного» регламента, необходимого городу и понятного каждому горожанину.

В министерстве отметили, что курская методика безусловно имеет ценность и поможет городам, которые захотят ее использовать, быстро пройти пусть по внедрению дизайн-кода. Методологию направят экспертам по городской среде Минстроя России.

В Курске на пилотном участке улицы Ленина уже привели в соответствие дизайн-коду 60 вывесок, 20 демонтировано, пять - в стадии разработки дизайн-проекта. Всего до стандарта оформления необходимо довести порядка ста информационных конструкций.