В Курской области ожидается туман и гололедица

Температура: ночью 0…-5 ºС, днем от -1… +4 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 25 ноября и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура: ночью 0…-5 ºС, днем от -1… +4 ºС.

Спасатели призывают водителей к осторожности на дорогах. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.