Курские аграрии собрали рекордный урожай

Урожайность в этом году тоже самая высокая за все время — 58,5 центнеров с гектара Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году курские аграрии собрали рекордный за всю историю области урожай, сообщил Роман Старовойт. 6 млн тонн зерна — на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В лидеры выбились Щигровский и Рыльский районы, в каждом из них собрали более 300 тысяч тонн.

Урожайность в этом году тоже самая высокая за все время — 58,5 центнеров с гектара. По этому показателю Курская область заняли первое место в ЦФО и третье в России.

Лучших работников сельского хозяйства ждут премии, государственные и областные награды.