На дорогах Курской области снизилась аварийность

С начала года за нарушения ПДД выписано 774 тысячи постановлений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области снизились показатели аварийности на дорогах. Количество ДТП уменьшилось на 6,5%, число погибших сократилось на 16,2%. Количество раненых также уменьшилось на 9,3%. Количество очагов аварийности уменьшилось с 61 до 56.

В Курской области работают 170 комплексов автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений. С начала года за нарушения ПДД выписано 774 тысячи постановлений.

В 2021 году в области разработают проектно-сметную документацию для капитального ремонта пяти переездов, для еще трех - к середине 2022 года. Уже заключен контракт на проектирование двух путепроводов, расположенных на пересечении железнодорожных путей путей с автомобильной дорогой Курск - Поныри.

Ведется работа по приведению в соответствие уклонов автодорог возле переездов, а также содержание самого дорожного покрытия и оснащение переездов предупреждающими знаками.