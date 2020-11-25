Под Курском столкнулись три автомобиля, есть раненые

Обстоятельства и причины ДТП выясняет полиция Фото: УМВД России по Курской области.

25 ноября примерно в 11.00 28-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал по автодороге Тросна – Калиновка со стороны Железногорска в направлении поселка Тросна. На 34 километре трассы он, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением 37-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении, а затем с автомобилем ВАЗ-2104, который ехал по встречной полосе.

В результате тройного ДТП 18-летний водитель ВАЗа, а также два пассажира «Форда» и пассажирка «БМВ» получили травмы. Обстоятельства и причины ДТП выясняет полиция сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.