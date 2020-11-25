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Общество

Под Курском появился новый памятник природы

На его территории произрастает более 200 видов растений
Яна ШЕЛЕСТ
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Памятник природы расположился на площади более 64 га

Памятник природы расположился на площади более 64 га

Особо охраняемая природная территория регионального значения «Луговая степь у хутора Пересыпь» появилась в Обоянском районе. Памятник природы расположился на площади более 64 га.

Как отметили в региональном комитете природных ресурсов, на территории произрастают 200 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу РФ и Курской области. Здесь также встречаются 81 вид насекомых, 1 вид земноводных и пресмыкающихся, 39 видов птиц и 4 млекопитающих, занесенных в Красную книгу Курской области.