От коронавируса в Курской области скончались еще пять человек

Скончались трое мужчин и две женщины Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой вирусной пневмонии в Курской области скончались пять пациентов – трое мужчин и две женщины. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 359 человек, на искусственной вентиляции легких – 122. Всего выписано 11 568 (+285) пациентов.

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, за октябрь выплатили более 253 млн рублей. Выплаты из регионального бюджета и по постановлению Правительства РФ № 415 произведены полностью.