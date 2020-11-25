В Курской области коронавирус подтвердился у 152 курян

Всего выписано 11568 (+285) пациентов Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 25 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 14 492 (+152) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1359 человек, на ИВЛ – 122 (16– инвазивная, 106 – неинвазивная).

Всего выписано 11568 (+285) пациентов. На сегодняшний день скончались 183 (+5, мужчины 69, 78 и 78 лет, женщины 29 и 50 лет) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +68

г. Железногорск +21

Медвенский +12

Суджанский +11

Золотухинский +9

Курский +7

г. Суджа +6

Октябрьский +5

г. Рыльск +4

Конышевский +3

Беловский +1

г. Дмитриев +1

Пристенский +1

Рыльский +1

г. Фатеж +1

Хомутовский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.