В Курской области коронавирус подтвердился у 152 курян

Всего выписано 11568 (+285) пациентов
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 25 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 14 492 (+152) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1359 человек, на ИВЛ – 122 (16– инвазивная, 106 – неинвазивная).
Всего выписано 11568 (+285) пациентов. На сегодняшний день скончались 183 (+5, мужчины 69, 78 и 78 лет, женщины 29 и 50 лет) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +68
г. Железногорск +21
Медвенский +12
Суджанский +11
Золотухинский +9
Курский +7
г. Суджа +6
Октябрьский +5
г. Рыльск +4
Конышевский +3
Беловский +1
г. Дмитриев +1
Пристенский +1
Рыльский +1
г. Фатеж +1
Хомутовский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.