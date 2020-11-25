87 работников курского предприятия не получали зарплату

Общая задолженность оставила более трех миллионов рублей Фото: Из архива "КП"

Следственный отдел по Центральному округу Курска CУ СК по Курской области по факту невыплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью возбудил уголовное дело.

Руководители компании, занимающейся производством медицинских инструментов и оборудования, в нарушение Конституции и трудового законодательства более двух месяцев не выплачивали зарплату 87 работникам. Общая задолженность составила более трех миллионов рублей.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц из числа руководства организации. Расследование уголовного дела продолжается.