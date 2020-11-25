В Курске горела фура

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 сентября в 08:36 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля MAN в Курске. На место ЧП выехали пожарные спасатели ПСЧ № 3, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 08:46, ликвидировали полностью - в 08:49. Огонь повредил в машине грузовой отсек.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.