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В Курске горела фура

ЧП произошло на улице Орловской
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 сентября в 08:36 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля MAN в Курске. На место ЧП выехали пожарные спасатели ПСЧ № 3, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 08:46, ликвидировали полностью - в 08:49. Огонь повредил в машине грузовой отсек.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП