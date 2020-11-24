Под Курском отремонтировали девять километров дорог

Рабочие отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Беловском районе отремонтировали девять километров дороги регионального значения Лошаковка - хутор Пенский - Подол.

Трасса проходит от автодороги Белая - Кривицкие Буды до хутора Пенского, связывает эти населенные пункты с дорогами общего пользования. Ширина проезжей части составляет шесть метров.

Рабочие отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки и укрепили обочины щебнем.

Всего в Курской области в рамках нацпроекта отремонтировали более 53 километров автомобильных дорог регионального значения.