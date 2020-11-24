Курским медработникам выплачивают надбавки за октябрь

После поступления средства будут направлены в лечебные учреждения Фото: из архива «КП»

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, за октябрь выплатили более 253 млн рублей. Выплаты из регионального бюджета и по постановлению Правительства РФ № 415 произведены полностью.

Стимулирующие доплаты по постановлению Правительства РФ № 484 за октябрь еще продолжаются. Региональный комитет здравоохранения направил в Минздрав России заявку на предоставление дополнительного финансирования. После поступления средства будут направлены в лечебные учреждения.

С 1 ноября меняется порядок осуществления стимулирующих выплат. Медорганизации региона станут подавать сведения о сотрудниках, которым положены выплаты, в Фонд социального страхования. Затем денежные средства будут перечислять на банковские карты сотрудников, а не в медицинские организации, как это было ранее.