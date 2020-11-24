Под Курском горело кирпичное здание

К ликвидации пожара привлекались 25 человек, девять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 ноября в 14:14 в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о загорании в кирпичном здании в селе Полянское Курского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 3, ПСЧ № 12, СЧ № 1, ПЧ № 20 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Загорание локализовано в 14:28, ликвидировали в 14:35. В результате пожара в здании закоптились стены, огонь повредил кровлю на площади 70 квадратов. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 25 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.