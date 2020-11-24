Курская область получила средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Данное пособие введено указом президента Фото: Из архива "КП"

Курская область получила 544,8 млн рублей из резервного фонда страны для осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Деньги направили в бюджеты муниципальных образований, выплаты начнутся с 25 ноября. С учетом ранее направленных в регион средств сумма, выделенная Курской области на выплату, составит 836,9 млн рублей.

Данное пособие введено указом президента. Претендовать на него могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума. Заявления от граждан будут принимать до 31 декабря 2020 года.

В Курской области ежемесячная выплата составляет 5 053,5 рубля, в настоящее время она назначена 29 600 детям.