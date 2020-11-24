В отношении курского полицейского-дебошира возбудили уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Из архива "КП"

Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области по результатам доследственной проверки в отношении 34-летнего бывшего сотрудника полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти».

20 ноября 2020 года примерно в 19:30 сотрудники ДПС УМВД России по городу Курску приехали на место ДТП, которое произошло около дома № 97 по улице Суворовской. Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 34-летнего пьяного мужчины врезался в припаркованную «Газель».

При составлении в служебном автомобиле административного протокола подозреваемый повел себя агрессивно, от прохождения медосвидетельствования отказался. На законные требования сотрудников ГИБДД прекратить противоправные действия, подозреваемый нанес инспектору не менее трех ударов в область головы и груди.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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