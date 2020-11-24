Режим повышенной готовности в Курске: в городе продолжается дезинфекция

На досках объявлений для жильцов многоэтажек размещают графики обработки подъездов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В многоквартирных домах Курска проводят усиленную санитарную обработку мест общего пользования, чтобы не допустить вспышки заболевания новой коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится согласно рекомендациям Роспотребнадзора раз в день.

Детские площадки обрабатывают раз в неделю. Везде используют безопасный для людей раствор. На досках объявлений для жильцов многоэтажек размещают информацию о мерах профилактики вирусных заболеваний, графики обработки подъездов.

Однако не все управляющие компании ответственно относятся к своим обязанностям. Так, управляющая компания «Гарант», которая обслуживает дом по ул. Союзной, 4, придомовую территорию и подъезды не убирает и не обрабатывает.

«В отношении недобросовестных компаний будут применены меры административного воздействия: проведут проверку, согласованную с прокуратурой. Со всеми вопросами необходимо обращаться по телефону горячих линий в региональное управление Роспотребнадзора 8(4712) 58-71-86 или Госжилинспекцию Курской области 8 (4712) 74-70-42», - отметил Игорь Афонькин.