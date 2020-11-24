Курская область готовится к Коренской ярмарке

Выставочные экспозиции разместят в стационарном главном павильоне и четырех быстровозводимых Фото: Яна ШЕЛЕСТ

XX юбилейная межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка намечена на июль 2021 года. Ярмарка, которую не состоялась в этом году из-за пандемии, пройдет в новом формате. Выставочные экспозиции разместят в стационарном главном павильоне и четырех быстровозводимых. На площадке за ними будут работать мобильные комплексы проверки здоровья.

Торговля развернется на четырех улицах. На Советской разместится «Город мастеров», ожидаются гости из 12 регионов. На главном выставочном пространстве разместят зону фудкорта, отдыха и развлечений, детскую зону и творческие площадки. Проработана организация парковки на 1415 автомобилей.

На выставке сельхозтехники пройдут соревнования дояров, механизаторов и косарей. Здесь же организуют полосу препятствий и «тропу богатыря». Запланирована большая концертная программа и лазерное шоу.

«Будет семь основных зон притяжения посетителей ярмарки. Это духовное ядро, торговые ряды, главный выставочный павильон, выставка быстровозводимых павильонов, выставка сельскохозяйственной техники и спортивные мероприятия, главная сценическая площадка и деловая часть», - представил проект программы председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.