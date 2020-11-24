Курские пожарные спасли восемь человек

Жильцы начали тушить пожар самостоятельно, но не справились Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного дома в Курске на улице Запольной поступило в Службу спасения 23 ноября в 21:40. На место происшествия выехали огнеборцы трех пожарных частей.

Приехав на место ЧП, спасатели в очередной раз столкнулись с загруженными автомобилями подъездами к дому. Тем не менее, пожар удалось быстро ликвидировать. Огнеборцы спасли восемь человек и шестерых эвакуировали.

Как выяснилось, возгорание произошло в ванне, предположительная причина – занос постороннего источника огня. Жильцы начали тушить пожар самостоятельно, но не справились.

Спасатели напоминают: каждый автовладелец должен знать, что подъезд пожарных машин должен быть обеспечен с двух продольных сторон здания, если высота многоэтажки – более 28 метров (как правило, это 9 этажей и выше). Если высота дома меньше 28 метров, допускается подъезд только с одной стороны.