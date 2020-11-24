В Курске в ДТП пострадали двое молодых людей

ДТП произошло вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 23 ноября примерно в 18 часов 15 минут на Магистральном проезде в районе дома 18/24.

61-летний водитель на автомобиле «МАН» с полуприцепом Бонум, двигаясь со стороны улицы Магистральная в направлении улицы Степная Курска по предварительным данным врезался во встречный автомобиль «Матиз», за рулем которого была 22-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП девушка-водитель и 21-летний пассажир автомобиля «Матиз» получили травмы. Водители трезвы.